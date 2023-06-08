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Полузащитник "Краснодара" Сперцян может перейти в "Аякс"

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Хавбек "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян может стать игроком амстердамского "Аякса".
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает источник, 23-летний армянин попал в сферу интересов нидерландского клуба. Представители "Аякса" намерены перейти к активной фазе переговоров сразу после окончания Суперкубка России, запланированного на 11 июня в "Лужниках".

Действующий контракт между "Краснодаром" и "Сперцяном" рассчитан до конца сезона-2025/26. Однако "быки" готовы продать полузащитника за 10 млн евро плюс бонусы.

В составе южан Сперцян записал на свой счет 28 очков по системе "гол+пас" в текущем сезоне в чемпионате и Кубке России. "Краснодар" занял итоговое шестое место в таблице РПЛ и в грядущее воскресенье поборется за первый в истории клуба трофей с ЦСКА.

Источник: "Чемпионат"


Краснодар Аякс Сперцян Эредивизи
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