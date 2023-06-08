– Сейчас как-то все забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в "Рубине". Если бы не СВО, уверен, все было бы хорошо. В первый сезон, когда он пришел, у нас было 17 очков к зиме. Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в РПЛ. А на следующий год мы уже вышли в еврокубки. Уверен, все было бы хорошо, мы собрали шикарную команду. Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. Но я уверен, что и со Слуцким мы 100 процентов вернулись бы, — цитирует Сайманова Sport24.
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Под руководством 52-летнего специалиста казанская команда по итогам сезона 2021-2022 заняла 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Таким образом, клуб из Татарстана вылетел в Первую лигу. До ноября 2022 года Леонид Викторович личными усилиями старался вернуть "Рубин" в высший дивизион. Но в конце года Слуцкий покинул стан казанцев.
Сейчас главным тренером "Рубина" является Рашид Рахимов. Он возглавил казанцев в апреле нынешнего года. Под руководством 58-летнего специалиста команда из Татарстана выиграла золотые медали Первой лиги. Благодаря этому в следующем сезоне "Рубин" вновь сыграет в Российской Премьер-Лиге.
Сайманов: "Рубин" 100 процентов вернулся бы в РПЛ и со Слуцким
Экс-гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов ответил на вопрос о том, отразился ли уход Леонида Слуцкого с поста наставника казанцев на результатах команды в минувшем сезоне Первой лиги.
Фото: "СЭ"