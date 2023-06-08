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Кононов: Глушенков – это игрок со сложным характером, но с большим потенциалом

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Бывший главный тренер столичного "Спартака" Олег Кононов считает что нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенков добился серьезного прогресса в прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Номер один в Премьер-лиге по прогрессу в РПЛ – это Максим Глушенков. Немного работал с ним в "Спартаке" Тогда он только перешел в команду вместе с Умяровым из ФК "Чертаново", начиная свой путь в большом футболе. Игрок со сложным характером, но с большим потенциалом. В этом сезоне он показывал красивый, качественный футбол с исполнительским мастерством. Если будет больше над собой работать и стабильно играть, тогда мы увидим одного из лучших игроков не только в России, — передает слова Кононова Sport24.

23-летний Максим Глушенков ранее выступал за столичный "Спартак". Он был игроком красно-белых в период с 2019 года по 2022.

Первую часть прошедшего сезона чемпионата России по футболу Максим Глушенков провел в стане самарских "Крыльев Советов". В январе 2023 года "волжане" продали своего нападающего московскому "Локомотиву". "Железнодорожники" заплатили за переход отечественного игрока 2,50 миллиона евро. Отметим, что красно-зеленые заключили с Глушенковым соглашение до лета 2026 года.

Всего в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Максим Глушенков принял участие в 29-ти матчах. Нападающий столичного "Локомотива" сумел записать на свой счет 10 забитых мячей и 11 результативных передач.


Локомотив Спартак Крылья Советов Глушенков Кононов
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