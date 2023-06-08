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Гойло: иду в "Зенит", что побороться за место в основе

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Вратарь нижегородского "Пари НН" Никита Гойло высказался о своем ближайшем будущем, в котором его ожидает возвращение в петербургский "Зенит".
Фото: "Пари НН"
– В Нижнем мне очень понравилось. Прекрасный город. Но после окончания сезона я возвращаюсь в Санкт-Петербург. Настрой — побороться за место в основе. С этим и иду туда, — цитирует Гойло "РБ Спорт".

24-летний Никита Гойло является воспитанником петербургского "Зенита". Предыдущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги он провел в стане нижегородского "Пари НН". Он принял участие в 11-ти поединках. В них голкипер пропустил 18 мячей. При этом отечественный футболист записал на свой счет 2 "сухих" матча.

В предстоящее трансферное окно Никита Гойло вернется в петербургский "Зенит". Контракт российского вратаря с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года.


Гойло Зенит Пари НН
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