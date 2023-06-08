– В этой ситуации реально департамент прогнулся. Прямая красная карточка – это прямое оскорбление в адрес арбитра, дисквалификация от трех матчей. Конечно, повлияли административные рычаги, раз принято такое решение. Сначала Соболев, теперь Джикия.
"Спартак" должен входить в сезон без двух ключевых игроков, а они ставят задачу побороться с "Зенитом". Но "Зенит" просто на ракете улетит в самом начале чемпионата – и все. Есть смысл наказать Джикию на большее количество матчей, а 250 тысяч пускай отнесет в детский дом – там это будет полезнее, – приводит слова Федотова Metaratings.
8 июня КДК РФС вынес вердикт дисквалифицировать капитана "Спартака" Георгия Джикию на 2 матча РПЛ (один из них условно) за оскорбление арбитра Алексея Амелина в концовке первого тайма выездной встречи с "Крыльями Советов" (0:1) в Самаре. У 29-летнего защитника не выдержали нервы, когда он находился на скамейке в статусе запасного. Джикия выдал гневную тираду в адрес рефери, за что схлопотал желтую карточку. "Горчичник" не охладил пыл футболиста "Спартака", и Амелин был вынужден показать ему красную карточку. Комитет принял во внимание примерное поведение Георгия в предыдущих играх и ограничился минимальным наказанием.
По результатам опубликованного исследования выяснилось, что судьи РПЛ в минувшем сезоне чаще всего ошибались в пользу "Спартака" и "Химок". Речь идет о ключевых эпизодах игр чемпионата России. Впрочем, против красно-белых арбитры также допустили больше всего ошибок.
Игорь Федотов: есть смысл наказать Джикию на большее количество матчей, а 250 тыс рублей пускай отнесет в детский дом
Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать капитана "Спартака" Георгия Джикию.
Фото: "Коммент.Шоу"