- Я давно в этом чате. А про заслон - был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе, - передает слова Медведева "СЭ".
Ранее телеграм-канал "Мутко против" опубликовал информацию о том, что председатель правления футбольного и по совместительству председатель совета директоров баскетбольного "Зенита" Александр Медведев был добавлен в командный чат баскетболистов сине-бело-голубых, где учил игроков правильно ставить заслон.
Медведев: баскетболистам "Зенита" был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что был добавлен в командный чат баскетбольного "Зенита" и обучал игроков постановке заслона.
Фото: ФК "Зенит"