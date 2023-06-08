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Медведев: баскетболистам "Зенита" был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что был добавлен в командный чат баскетбольного "Зенита" и обучал игроков постановке заслона.
Фото: ФК "Зенит"
- Я давно в этом чате. А про заслон - был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе, - передает слова Медведева "СЭ".

Ранее телеграм-канал "Мутко против" опубликовал информацию о том, что председатель правления футбольного и по совместительству председатель совета директоров баскетбольного "Зенита" Александр Медведев был добавлен в командный чат баскетболистов сине-бело-голубых, где учил игроков правильно ставить заслон.


Зенит Медведев Барриос
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