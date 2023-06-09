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Голкипер "Краснодара" Агкацев: конечно, я хотел бы сыграть в суперфинале Кубка России

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Российский вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев заявил, что готов сыграть в суперфинале Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, я хотел бы сыграть в суперфинале. Я всегда хочу играть, я готов играть. Делаю все, чтобы выходить в старте, но тренер решает, кому играть в том или ином матче, - приводит комментарий Агкацева "РБ Спорт".

Среди футбольной общественности не утихают споры о том, кто займет рамку ворот "Краснодара" в кубковом поединке против ЦСКА. Основным голкипером южан является Матвей Сафонов, но россиянин проводит не лучший отрезок сезона и допустил ряд голевых ошибок на финише РПЛ. Отметим, что небольшой отрезок за "Краснодар" играл 21-летний страж ворот Станислав Агкацев. Он отлично проявил себя в концовке сезона. В частности, Станислав совершил ряд важный спасений в игре с ЦСКА (0:0). Всего в этом сезоне Агкацев провел в майке "Краснодара" 16 игр, в которых 7 раз отстоял на ноль, пропустив 17 мячей. В активе Сафонова 36 игр (52 пропущенных гола и 11 матчей на ноль).


Агкацев ЦСКА Краснодар
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