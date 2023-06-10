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РФС: на суперфинал Кубка России на данный момент реализовано более 46 тысяч билетов

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Стало известно, сколько билетов на суперфинал Кубка России удалось реализовать к 10 июня.
Фото: ПФК ЦСКА
- По состоянию на утро 10 июня на суперфинал Кубка России реализовано более 46 тысяч билетов.

Суперфинал Кубка России, в котором сыграют "Краснодар" и ЦСКА состоится завтра, 11 июня. Встреча пройдет в Москве, на главном стадионе страны - "Лужники". Арена вмещает 81 тысячу зрителей. Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени. Напомним, на игре будет действовать Fan ID (паспорт болельщика).

Источник: "РИА Новости"


Кубок России ЦСКА Краснодар
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