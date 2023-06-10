- Эмоции только положительные. Смогли сохранить место в РПЛ. Юран выполнил свою задачу, все молодцы. Немного разочарованы самой сегодняшней игрой, но главное, что остались в РПЛ, - приводит комментарий Кудряшова Sport24.
В первом стыковом поединке "Пари НН" не испытал никаких проблем с "Родиной" Дмитрия Парфенов, отправив в их ворота три безответных мяча. Казалось бы, что ответная игра между коллективом является простой формальностью. Но московскому коллективу удалось создать интригу в противостоянии с дружиной Сергея Юрана. К 24-й минуте на табло домашней арены нижегородцев горели тревожные для болельщиков "Пари НН" 0:2 в пользу "Родины". Но хозяевам удалось собраться. Больше нижегородский коллектив не пропускал. Этот результат позволил команде остаться в РПЛ. "Енисей" снова будет пытаться пробиться в высший дивизион через Первую лигу.
Спортдиректор "Пари НН" – о поражении от "Родины": немного разочарованы самой игрой, но главное, что остались в РПЛ
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов поделился своей точкой зрения на итоги стыкового противостояния с "Родиной" (3:0, 0:2).
Фото: "Пари НН"