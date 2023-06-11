Пока при всех условиях игрока устраивает все в "Динамо". Ведется каждодневная работа, переговоры за рубежом. Все в начальной фазе, но интерес к Денису из Европы есть. Это хороший футболист, которого хотели бы видеть в своем составе многие клубы, - приводит комментарий представителя Sport24.
25-летний россиянин Денис Макаров, играющий на позиции правого полузащитника, представляет цвета "Динамо" из Москвы с 2021 года. В бело-голубой майке российский футболист сыграл 63 поединка. За этот отрезок Денису удалось отметиться 11 голами. Также в активе Макарова 8 голевых пасов. В минувшем сезоне игрок смог 6 раз поразить ворота соперников "Динамо". Еще динамовец записал на свой счет 1 ассист. Россиянин тратит на гол в среднем 327 минут игрового времени. По итогам минувшего сезона "Динамо" финишировало на 9-й позиции. Этим летом у команды будет новый главный тренер. В данный момент руководство столичного клуба ведет поиски нового рулевого.
Представитель Макарова: к Денису есть интерес из Европы
Представитель российского футболиста "Динамо" Дениса Макарова Дмитрий Кигинько рассказал об интересе к игроку из Европы.
Фото: Sport24