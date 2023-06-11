Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
1 - 1 1 1
ЦСКА2 тайм

Представитель Макарова: к Денису есть интерес из Европы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Представитель российского футболиста "Динамо" Дениса Макарова Дмитрий Кигинько рассказал об интересе к игроку из Европы.
Фото: Sport24
Пока при всех условиях игрока устраивает все в "Динамо". Ведется каждодневная работа, переговоры за рубежом. Все в начальной фазе, но интерес к Денису из Европы есть. Это хороший футболист, которого хотели бы видеть в своем составе многие клубы, - приводит комментарий представителя Sport24.

25-летний россиянин Денис Макаров, играющий на позиции правого полузащитника, представляет цвета "Динамо" из Москвы с 2021 года. В бело-голубой майке российский футболист сыграл 63 поединка. За этот отрезок Денису удалось отметиться 11 голами. Также в активе Макарова 8 голевых пасов. В минувшем сезоне игрок смог 6 раз поразить ворота соперников "Динамо". Еще динамовец записал на свой счет 1 ассист. Россиянин тратит на гол в среднем 327 минут игрового времени. По итогам минувшего сезона "Динамо" финишировало на 9-й позиции. Этим летом у команды будет новый главный тренер. В данный момент руководство столичного клуба ведет поиски нового рулевого.


Макаров Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Полузащитник "Манчестер Сити" Де Брейне – о травме в финале ЛЧ: я 100% пропущу отборочные матчи сборной Бельгии в июне
Нападающий ЦСКА Чалов: пока все идет по плану. "Краснодар" больше контролирует мяч, но у нас острее контратаки
Игорь Федотов – о пенальти в пользу ЦСКА: игрок "Краснодара" не успевает сыграть в мяч и подбивает правую ногу Кучаева
ЦСКА ведет у "Краснодара" со счетом 1:0 после первого тайма Суперфинала Кубка России
Вратарь "Краснодара" Сафонов: мне тяжелее смотреть со стороны, чем играть. Но искренне верю, что на поле все сильнейшие 1
Ветерана "Спартака" Юрия Гаврилова выпишут из больницы в начале следующей недели
Полузащитник "Манчестер Сити" Гюндоган может стать одноклубником Бензема в "Аль-Иттихаде"
Гинер – об ожиданиях от Суперфинала Кубка России с "Краснодаром": вы что, издеваетесь надо мной? Только победа!
Тренер ЦСКА Федотов: надо держать ухо востро. У нас не было сомнений, что в воротах "Краснодара" появится Агкацев
Тренер "Краснодара" Ивич – об отсутствии Сафонова: это решение тренера
Мбаппе и Ибрагимович посетили финал теннисного турнира "Большого шлема" Roland-Garros в Париже (фото)
Радимов: не думаю, что Агкацев окажется спасением для "Краснодара". ЦСКА выдал мощную весну и дома должен взять свое! 1
Радимов проспорил ужин футбольному комментатору Шнякину
Россия рухнула с 10-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/23 4
"Краснодар" - ЦСКА: стартовые составы на Суперфинал Кубка России. Сафонов остался на скамейке 3