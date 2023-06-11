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Хавбек "Ростова" Байрамян пропустит две недели из-за травмы

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Армянский футболист "Ростова" Хорен Байрамян получил повреждение.
Фото: ФК "Ростов"
- Предварительно Байрамян будет восстанавливаться две недели после травмы, - приводит комментарий пресс-службы Армении "СЭ".

31-летний армянский футболист Хорен Байрамян, играющий на позиции атакующего хавбека, вместе со своей национальной командой готовится к поединкам с Уэльсом и Латвией в рамках отбора к Евро-2024 года. Таким образом, Хорен не сможет помочь своей сборной в этих играх. Всего в активе Байрамяна 2 забитых мяча в 22 встречах за сборную Армении. В минувшем сезоне "Ростова" финишировал на 4-й, заработав 53 турнирных балла. Байрамян сыграл 31 поединок. За этот отрезок он сумел отметиться 2 голами и 3 голевыми пасами.


Байрамян Сборная Армении Ростов
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