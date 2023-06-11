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Федотов: ЦСКА необходимо качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление всех позиций

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, как можно конкурировать с петербургским "Зенитом" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ПФК ЦСКА
— Думаю, сначала надо осмыслить произошедшее. Времени совсем мало. Надо быстро все успеть сделать, хорошо, качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление практически всех позиций. Трофей позволит нам находить больше взаимопонимание с теми ребятам, с которыми нужно перезаключить контракт, — передает слова Федотова "Матч ТВ".

Сегодня, 11 июня 2023 года, московский ЦСКА стал победителем Кубка России. В суперфинале данного турнира московский клуб сумел одолеть "Краснодар" в серии послематчевых пенальти – 6:5 (1:1 – основное время матча). Таким образом, "армейцы" выиграли этот трофей впервые с 2013 года. Что касается Владимира Федотова, то для него это первый титул в профессиональной тренерской карьере.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу московский ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял 2-е место в турнирной таблице. В борьбе за золотые медали "армейцы" уступили петербургскому "Зениту". Отметим, что команда с берегов Невы выигрывает титул Российской Премьер-Лиги уже 5 сезонов кряду.


Федотов ЦСКА Зенит Кубок России Краснодар
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