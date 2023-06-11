— Думаю, сначала надо осмыслить произошедшее. Времени совсем мало. Надо быстро все успеть сделать, хорошо, качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление практически всех позиций. Трофей позволит нам находить больше взаимопонимание с теми ребятам, с которыми нужно перезаключить контракт, — передает слова Федотова "Матч ТВ".
Сегодня, 11 июня 2023 года, московский ЦСКА стал победителем Кубка России. В суперфинале данного турнира московский клуб сумел одолеть "Краснодар" в серии послематчевых пенальти – 6:5 (1:1 – основное время матча). Таким образом, "армейцы" выиграли этот трофей впервые с 2013 года. Что касается Владимира Федотова, то для него это первый титул в профессиональной тренерской карьере.
В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу московский ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял 2-е место в турнирной таблице. В борьбе за золотые медали "армейцы" уступили петербургскому "Зениту". Отметим, что команда с берегов Невы выигрывает титул Российской Премьер-Лиги уже 5 сезонов кряду.
Федотов: ЦСКА необходимо качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление всех позиций
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, как можно конкурировать с петербургским "Зенитом" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ПФК ЦСКА