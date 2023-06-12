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Алонсо: я не останусь в "Краснодаре" на следующий сезон

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Парагвайский защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо заявил о том, что он намерен покинуть российский клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
– Я не останусь в "Краснодаре" на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы, — цитирует Алонсо "РБ Спорт".

30-летний Хуниор Алонсо стал игроком "Краснодара" в январе 2022 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2025 года. Отметим, что "быки" заплатили за трансфер парагвайского центрального защитника из "Атлетико Минейро" 8 миллионов евро. Текущая рыночная стоимость южноамериканского футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хуниор Алонсо принял участие в 12-ти матчах чемпионата России по футболу. Он забил 1 мяч. В Кубке страны у парагвайца на счету 7 матчей и ни одного балла за результативность.


Краснодар Алонсо
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