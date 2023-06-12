– "Сочи", побывав один раз на втором месте, решили уйти в глубокую деменцию, передав эстафету "Оренбургу". Теперь его очередь доказывать, что они – не фарм-клуб "Зенита" – приводит слова Салиховой Metaratings.
По итогам завершившегося сезона "Сочи" замкнул десятое место в таблице чемпионата России. Примечательно, что годом ранее южане завоевали серебряные медали РПЛ. В нынешней кампании одноименный клуб набрал 38 очков и отстал на 16 турнирных баллов от тройки лидеров.
"Оренбург" под руководством Марцела Лички повторила свой наилучший результат в истории, заняв седьмое место. Южноуральский коллектив заработал 46 очков после 30 сыгранных туров.
Зарема: "Сочи" решили уйти в глубокую деменцию. Теперь очередь "Оренбурга" доказывать, что они – не фарм-клуб "Зенита"
Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась на тему неудачного выступления "Сочи" в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"