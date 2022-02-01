Как сообщает источник, Владислав Безбородов заработал 5,44 млн рублей по итогам прошедшего футбольного сезона в России. Он получил наибольшую прибыль среди отечественных рефери. Вслед за Безбородовым расположился Сергей Карасев, чей доход составил 4,81 млн рублей. В топ-3 самых высокооплачиваемых российских арбитров вошел и Павел Кукуян – он получил выплаты в размере 4,75 млн рублей.
Отметим, что доходы рассчитывались, исходя от гонораров арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги, а также на основе выплат за работу в следующих турнирах: Первая лига, Кубок России, Суперкубок России (2022) и стыковые матчи за право остаться в РПЛ.
Источник: Metaratings
Безбородов заработал 4,54 млн рублей в сезоне 2022-2023 – наибольший показатель среди российских судей
Футбольный рефери Владислав Безбородов заработал больше всех денежных средств среди российских судей по итогам сезона 2022-2023.
Фото: РИА Новости