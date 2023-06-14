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Член совета директоров "Фенербахче" – об интересе к нападающему ЦСКА Чалову: это совсем неправда

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Член совета директоров "Фенербахче" Салахаттин Баки опроверг слухи о возможном интересе стамбульского клуба к форварду ЦСКА Федору Чалову.
Фото: ПФК ЦСКА
– Это совсем не правда, – приводит слова Баки "СЭ".

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что лучший бомбардир ЦСКА Федор Чалов может перейти в "Галатасарай" или "Фенербахче". По информации итальянского журналиста, 25-летний форвард находится на радарах действующего чемпиона Турции и действующего обладателя Кубка страны.

В минувшем сезоне Чалов с 19 голами замкнул тройку лучших бомбардиров чемпионата России, а также помог "армейцам" завоевать национальный кубок и занять второе место в РПЛ. "Галатасарай" стал победителем турецкой Суперлиги, опередив серебряного призера "Фенербахче" на 8 очков в итоговой таблице. "Фенербахче", в свою очередь, отпраздновал победу в Кубке страны.


Фенербахче ЦСКА Чалов
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