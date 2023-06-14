- У Бердыева свой стиль, но, когда он приходил, я с ним договаривался об этом, что он ломать игру не будет. Что он будет от нее работать, только ее улучшит. Улучшит со своей харизмой. Потому что он маститый тренер. То есть тот [Вадим Гаранин] слишком мягкий, а этот слишком их зажал. И заставлял делать то, что они практически не умеют, - приводит комментарий Ротенберга ТАСС.
Известный российский тренер Курбан Бердыев был утвержден рулевым "Сочи" в конце ноября 2022 года. Он пришел на смену покинувшему клуб Вадиму Гаранину. Но проработал Курбан очень короткий срок. Уже в апреле этого года было объявлено об его уходе с занимаемого поста. У руля южного коллектива россиянин провел всего 5 поединков, в которых сумел одержать 2 победы. Также в активе специалиста 3 поражения. Вместо Бердыева пост наставника "барсов" занял Дмитрий Хохлов, который вместе с командой закончил сезон. Его работа понравилась руководству "Сочи". Было принято решение продолжить сотрудничество с Дмитрием. "Сочи" финишировал с 38 очками, заняв 10-ю строку по итогам сезона.
Борис Ротенберг: Бердыев заставлял игроков "Сочи" делать то, что они практически не умеют
Президент "Сочи" Борис Ротенберг поделился своей точкой зрения на работу Курбана Бердыева в южном клубе.
Фото: ФК "Сочи"