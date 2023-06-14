– Мантуан остается игроком "Зенита". Мы выкупили его трансфер, — передает слова Медведева "Матч ТВ".
Ранее 21-летний Густаво Мантуан принадлежал "Коринтиансу". Прошлым летом петербургский "Зенит" взял в аренду полузащитника бразильского клуба на один сезон. Как сообщает портал Transfermarkt, сине-бело-голубые выкупили контракт Мантуана у "Коринтианса" за 3 миллиона евро.
В минувшем сезоне в составе "Зенита" Густаво Мантуан в общей сложности принял участие в 28-ми матчах. В них бразилец смог забить 6 мячей и сделать 3 голевые передачи.
Александр Медведев: "Зенит" выкупил Мантуана у "Коринтианса"
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что сине-бело-голубые выкупили бразильского полузащитника Густаво Мантуана у "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"