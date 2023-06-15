По сведениям СМИ, "Факел" хотел бы видеть в своей команде 36-летнего стража ворот "Рубина" Александра Беленова. Также на руках у игрока есть предложение от "Родины" из Москвы, но его не устраивают финансовые условия.
Известный по выступлениям за "Кубань" и "Уфу" голкипер Александр Беленов представляет цвета "Рубина" с 2022 года. В рамке ворот казанского коллектива россиянин сыграл всего 4 игры, пропустив 7 мячей. Он проиграл конкуренцию Юрию Дюпину. Примечательно, что наставником "Факела" является Вадим Евсеев, который ранее работал с Беленовым в "Уфе". Основным голкипером воронежцев в минувшем сезоне был Илья Свинов, которого клуб арендовал у "Спартака".
Источник: Metaratings.ru
36-летний голкипер "Рубина" Александр Беленов может перейти в "Факел"
Вратарь Александр Беленов может сменить "Рубин" на "Факел".
Фото: "Чемпионат"