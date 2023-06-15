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Агент: к началу первого сбора "Краснодара" Кривцов должен быть в строю

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Агент российского футболиста "Краснодара" Никиты Кривцова Младен Гргич поделился информацией о сроках возвращения игрока в строй.
Фото: "Чемпионат"
- У Никиты все хорошо, к началу первого сбора он должен быть в строю. За какими-то более детальными сведениями обратитесь в клуб, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Российский атакующий хавбек Никита Кривцов представляет цвета "Краснодара" с 2021 года. В завершившемся сезоне россиянин сумел стать одним из открытий, отлично проявив себя. В майке южного коллектива Никита смог забить 8 голов и оформить 3 голевых паса, сыграв 27 поединков. Игрок тратит на гол в среднем 212 минут игрового времени. В августе Кривцов отпразднует свое 21-летие. Трудовой договор россиянина с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2026 года. Дружина Владимира Ивича по итогам минувшего сезона сумела занять 6-ю позицию и выйти в Суперфинал Кубка России.


Кривцов Краснодар
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