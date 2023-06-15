Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Испания
1 - 1 1 1
Италия1 тайм

Агент защитника "Пари НН" Масоэро: у Лукаса контракт с клубом, он не собирается уходить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент аргентинского футболиста " Пари НН" Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Баррера поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "Пари НН"
- У Лукаса действующий контракт с "Пари НН", он не собирается уходить, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

28-летний аргентинец Лукас Масоэро, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Пари НН" летом 2021 года. Аргентинский игрок сыграл в майке нижегородского коллектива 53 поединка, забив 1 гол. В завершившемся сезоне Лукас поучаствовал в 26 играх во всех соревнованиях, не отметившись какими-либо голевыми действиями. Трудовой договор Масоэро с "Пари НН" рассчитан до конца июня 2025 года. Дружина Сергея Юрана сумел сохранить прописку в РПЛ через стыковые игры, оказавшись сильнее "Родины" из Москвы.


Нижний Новгород Масоэро
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Медведев: почему в ретро-матче не было серии пенальти? "Зенит" пожалел сборную России
Экс-наставник "Аль-Насра" Руди Гарсия стал главным тренером "Наполи"
Чемпион весны и претендент на вылет осенью: что ждать от «Локомотива» после двоякого сезона?
"РБ Спорт": защитник немецкого "Зандхаузена" Жиров перейдет в "Балтику"
Аршавин — гендиректору "Зенита": кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева
Сборная России сыграла вничью с "Зенитом" в ретро-матче 4
Дивеев: в пенальти нужна уверенность, зачем их бояться?
Аршавин: перед финалом Кубка УЕФА сказал Адвокату, что если мы не выиграем, то он не тренер
Родри, Мората и Бонуччи – в составах Испании и Италии на матч 1/2 финала Лиги наций
Ильзат Ахметов: мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Хотелось бы поиграть в Испании
Лунев – о будущем: хотелось бы остаться в Европе
Радимов: я не удивлюсь, если последует серьезное предложение Малкому
Агент защитника "Пари НН" Масоэро: у Лукаса контракт с клубом, он не собирается уходить
Петржела: в Чехии люди ругают Ярошика за переезд в Россию
Cборная России – "Зенит": стартовые составы команд на ретро-матч в Санкт-Петербурге 10