- У Лукаса действующий контракт с "Пари НН", он не собирается уходить, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
28-летний аргентинец Лукас Масоэро, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Пари НН" летом 2021 года. Аргентинский игрок сыграл в майке нижегородского коллектива 53 поединка, забив 1 гол. В завершившемся сезоне Лукас поучаствовал в 26 играх во всех соревнованиях, не отметившись какими-либо голевыми действиями. Трудовой договор Масоэро с "Пари НН" рассчитан до конца июня 2025 года. Дружина Сергея Юрана сумел сохранить прописку в РПЛ через стыковые игры, оказавшись сильнее "Родины" из Москвы.
Агент защитника "Пари НН" Масоэро: у Лукаса контракт с клубом, он не собирается уходить
Агент аргентинского футболиста " Пари НН" Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Баррера поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "Пари НН"