– Эта информация — обычные слухи, — приводит слова Кузяева-старшего "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Бешикташ" сделал официальное предложение футболисту петербургского "Зенита" Далеру Кузяеву. Отмечалось, что турецкий клуб хотел бы подписать российского полузащитника на правах свободного агента.
30-летний Далее Кузяев имеет действующий контракт с петербургским "Зенитом". Он выступает за клуб с берегов Невы с 2017 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сине-бело-голубых принял участие в 26-ти матчах. Он сумел забить 5 мячей и оформить 6 ассистов.
Отец Кузяева: официальное предложение от "Бешикташа"? Обычные слухи
Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева, прокомментировал слухи о том, что его сын может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе".
Фото: "Чемпионат"