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Агент – на вопрос о будущем Щенникова: есть интерес за рубежом

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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы российского футболиста Георгия Щенникова, поделился информацией о будущем своего клиента.

Фото: РИА Новости
– Есть ли варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, все будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, которые не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к Щенникову, но не было конкретных предложений. Пока не могу твердо сказать, что он куда-то переходит — передает слова Пушкина Metaratings.

32-летний защитник Георгий Щенников является воспитанником московского ЦСКА. Он состоял в основной команде "армейцев" с 2009 года. 30 июня действующее соглашение Георгия Щенникова с красно-синими подходит к концу. И уже официально известно, что стороны не будут продлевать контракт. В связи с этим Георгий скоро станет свободным агентом.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Георгий Щенников принял участие в 3-х матчах. В них защитник не сумел отметиться результативными баллами. Аналогичный показатель он продемонстрировал в Кубке страны.


Щенников ЦСКА
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