- Мне сложно сравнить "Зенит"-2008 и нынешний. Не люблю такие вопросы. У нас были хорошие игроки, да и сейчас тоже приличная бригада. Я не могу назвать наш "Зенит" 2008 года сильнейшим. Сложно сказать, - приводит мнение Файзулина "Чемпионат".
37-летний россиянин Виктор Файзулин, играющий на позиции центрального хавбека, представлял цвета "Зенита" с 2008 по 2018 годы. В майке невского коллектива Виктор сыграл 229 встреч. В них он сумел забить 26 голов. Также в активе россиянина 28 голевых пасов. В составе петербуржцев Файзулин 3 раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок России. Также футболист поднимал над головой Кубок и Суперкубок УЕФА. Хавбек принял решение повестить бутсы на гвоздь в 2018 году. Примечательно, что в активе Файзулина 4 гола в 24 играх за сборную России. "Зенит" нынешнего созыва выиграл чемпионат 5-й раз подряд. Руководит командой Сергей Семак, а главную роль в составе играют латиноамериканские футболисты.
Файзулин: не могу назвать наш "Зенит" 2008 года сильнейшим. Сейчас тоже приличная бригада
Экс-игрок "Зенита" Виктор Файзулин поделился мыслями о том, является ли "Зенит" 2008 года самой сильной командой за всю историю клуба.
Фото: РИА Новости