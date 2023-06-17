Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение о реконструкции стадиона "Петровский". Стратегическим партнером стал "Газпром". Сообщается, что на территории арены будет сделан целый спортивный кластер. Как отметил губернатор города Александр Беглов, арена останется таким же историческим местом, но его модернизируют, расширив пространство вокруг. Как стало известно, между "Петровским" и дворцом спорта "Юбилейный", которые разделяет река Нева, будет сделан переход, чтобы связать эти пространства вместе.
Источник: "ТАСС"
Стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге модернизируют при участии "Газпрома"
Бывший футбольный стадион "Зенита" "Петровский" реконструируют при участии "Газпрома".
Фото: ФК "Зенит"