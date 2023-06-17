Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Азербайджан
19:00
ЭстонияНе начат
Кипр
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат
Албания
21:45
МолдоваНе начат

Стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге модернизируют при участии "Газпрома"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футбольный стадион "Зенита" "Петровский" реконструируют при участии "Газпрома".
Фото: ФК "Зенит"
Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение о реконструкции стадиона "Петровский". Стратегическим партнером стал "Газпром". Сообщается, что на территории арены будет сделан целый спортивный кластер. Как отметил губернатор города Александр Беглов, арена останется таким же историческим местом, но его модернизируют, расширив пространство вокруг. Как стало известно, между "Петровским" и дворцом спорта "Юбилейный", которые разделяет река Нева, будет сделан переход, чтобы связать эти пространства вместе.

Источник: "ТАСС"


Зенит Петровский
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Спартак" Суботица объявил о назначении Кержакова на пост главного тренера 1
Турецкие СМИ: Кузяев перейдет из "Зенита" в "Бешикташ", если трансфер одобрит Гюнеш
36-летний Тарасов: нахожусь в хорошей форме. Рассмотрю ли предложение из РПЛ? Да любое рассмотрю 3
Хаджи: если всё будет нормально, после 20 июня Гаврилова выпишут из больницы
Министр спорта Татарстана - о задачах "Рубина" в РПЛ: будем стремиться к первым строчкам! 1
Спортдиректор "Оренбурга": "Локомотив" с нами не связывался, Лукас Вера остается в "Оренбурге"
Митрофанов - о шансах сборной России попасть на ЧМ-2026: мы являемся частью УЕФА, наш отбор начинается осенью 2024 года 4
"Чемпионат": "Локомотив" интересуется Лукасом Верой из "Оренбурга"
Агент - о травме Майсторовича: он вернется на поле через 5-6 месяцев
"РБ Спорт": "Зенит" выиграл конкуренцию у "Локомотива" и "Динамо" за полузащитника "Сочи" Коваленко 2
Нападающий "Зенита" Кассьерра - о дебютном голе за сборную Колумбии: моя семья придает мне большую мотивацию
«Зенит» и ЦСКА подорожали, Роша удвоил стоимость, Сафонов теперь круче Роналду. Барриос, Смолов и Николсон упали в цене 1
Генеральный секретарь РФС Митрофанов: сезон был сложный, но мы довольны, как он прошел
Спортивный директор "Оренбурга": объявим Ярошика, когда Личка уйдет
36-летний защитник "Шинника" Осипов перешел в "Кубань"