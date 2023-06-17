- Довольны ли мы проведением сезона? Да, конечно. Сезон был сложный, но мы довольны тем, как он прошел. Понятно, что есть какие-то моменты, которые требуют улучшений. И всегда нужно стремиться к лучшему. И вся команда российского футбола, РФС, лиги, клубы, школы, - мы работаем над этим.
По итогам минувшего сезона чемпионский титул российской Премьер-лиги завоевал "Зенит" из Санкт-Петербурга. "Сине-бело-голубые" сделали это пятый раз кряду в пяти последних сезонах. Серебряные медали чемпионата России завоевал московский ЦСКА, бронзу получил столичный "Спартак". Две последние строчки в турнирной таблице первенства страны заняли подмосковные "Химки" и "Торпедо" Москва. Таким образом эти команды проведут следующий сезон в Первой лиге.
Источник: "ТАСС"
Генеральный секретарь РФС Митрофанов: сезон был сложный, но мы довольны, как он прошел
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что в федерации довольны прошедшим сезоном, но нужно стремиться к лучшему.
Фото: "Матч ТВ"