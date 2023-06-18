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Роман Шишкин: если "Локомотив" покажет такой же хороший футбол, как во втором круге - будет бороться за чемпионство

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Экс-защитник московского "Локомотива" Роман Шишкин поделился своими ожиданиями от выступления "железнодорожников" в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Локомотив"
- Я жду, что тот "Локомотив", который был на подъеме во втором круге, станет только лучше. Возможно, будут какие-то точечные усиления, но в целом работа Галактионова видна. Сейчас они достаточно времени проведут на сборах. Жду, что в следующем сезоне "железнодорожники" будут находиться там, где должны. По второму кругу РПЛ "Локомотив" входит в тройку лучших команд лиги, по-моему. Если ребята покажут такой же хороший футбол на протяжении сезона, то, возможно, команда будет бороться за чемпионство, - передает слова Шишкина Metaratings.ru.

Московский "Локомотив" по итогам сезона-2022/2023 занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. При этом по итогам осенней части сезона "железнодорожники" с 13 очками в 17 играх находились в зоне стыковых матчей - на 14 месте. В ходе весеннего отрезка чемпионата, который команда провела под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова, красно-зеленые набрали 32 очка в 13 матчах, потерпев при этом одно поражение - от будущего чемпиона Российской премьер-лиги петербургского "Зенита" (1:2).

Новый сезон РПЛ стартует в конце июля, ориентировочной датой привязки 1 тура чемпионата России-2023/2024 является 23 июля.


Локомотив Шишкин
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