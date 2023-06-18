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Агент Талаев: "Зенит" рассчитывает на Чистякова, нет никаких проблем

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Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о карьерных планах футболиста.
Фото: РПЛ
- Дима - футболист "Зенита", никто не думает об уходе из клуба. Интерес к нему есть, но ничего конкретного вообще нет. Клуб рассчитывает на него, нет никаких проблем. Не знаю, откуда берутся разговоры о том, что он может покинуть клуб, - передает слова Талаева "РБ Спорт".

29-летний центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года. Футболист перешел в петербургский клуб на правах аренды из "Ростова", по завершении первого сезона его трансфер был выкуплен. В текущем сезоне Чистяков провел за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2026 года.


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