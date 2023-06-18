– У Кайо контракт с "Краснодаром". Любая информация о его возможном уходе – это не более, чем слухи, – передает слова Хеновеса Sport24.
Ранее появились слухи о том, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич недоволен уровнем игры, которую демонстрирует защитник его команды Кайо Панталеао. В связи с этим в прессе стали обсуждать возможный уход 27-летнего бразильца из российского клуба.
Кайо Панталеао выступает за "Краснодар" с 2019 года. Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильского защитника в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне Кайо принял участие в 28-ми матчах российской команды и записал на свой счет 2 балла за результативность (1 гол и 1 ассист).
Агент: информация об уходе Кайо из "Краснодара" – это слухи
Футбольной агент Нето Хеновес, представляющий интересы центрального защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"