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Агент: информация об уходе Кайо из "Краснодара" – это слухи

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Футбольной агент Нето Хеновес, представляющий интересы центрального защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
– У Кайо контракт с "Краснодаром". Любая информация о его возможном уходе – это не более, чем слухи, – передает слова Хеновеса Sport24.

Ранее появились слухи о том, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич недоволен уровнем игры, которую демонстрирует защитник его команды Кайо Панталеао. В связи с этим в прессе стали обсуждать возможный уход 27-летнего бразильца из российского клуба.

Кайо Панталеао выступает за "Краснодар" с 2019 года. Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильского защитника в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне Кайо принял участие в 28-ми матчах российской команды и записал на свой счет 2 балла за результативность (1 гол и 1 ассист).


Кайо Краснодар
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