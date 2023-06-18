- Илья Самошников - очень странный трансфер для "Локомотива". Я не знаю этого футболиста глубоко, чтобы однозначно критиковать. Очень мало записей игр из Первой лиги. Сложно говорить, но это не какой-то выдающийся переход. Плюс не вижу, что позиция крайнего защитника проблемна для "Локо". Жду ли я от "Локомотива" более громкий трансфер в межсезонье? Я не знаю, что ожидать от "железнодорожников". Они на 40 млн евро при немцах накупили футболистов - ни одного удачного перехода, - передает слова Смородской Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал московского "Локомотива" объявил о подписании контракта с 25-летним левым защитником Ильей Самошниковым, который ранее выступал за проводивший сезон-2022/2023 в Первой лиге казанский "Рубин". Сообщалось, что соглашение с новым футболистом "железнодорожников" заключено сроком на три года.
"Локомотив" после прихода в команду в ноябре 2022 года нового главного тренера Михаила Галактионова набрал 32 очка в 13 матчах, что позволило ему подняться с 14 места в турнирной таблице на итоговое восьмое.
Смородская: Самошников - странный трансфер для "Локомотива". При немцах на 40 млн накупили игроков - ни одного удачного
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала переход к красно-зеленым из "Рубина" левого защитника Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Рубин"