- Мы не реагируем на трансферные слухи. Вдобавок можем отметить, что мы вообще не слышали ранее о таком футболисте применимо к "Андерлехту", - передает слова представителя пресс-службы "Андерлехта" "СЭ".
Ранее появилась информация, что брюссельский "Андерлехт" проявляет трансферный интерес к 26-летнему ямайскому центрфорварду московского "Спартака" Шамару Николсону. Сообщалось, то бельгийский клуб якобы готов выкупить трансфер нападающего за 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне Николсон провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 2 результативных паса.
Пресс-служба "Андерлехта" - об интересе к Николсону: вообще не слышали о таком футболисте применительно к нам
В пресс-службе бельгийского "Андерлехта" отреагировали на информацию о трансферном интересе к нападающему "Спартака" Шамару Николсону.
Фото: ФК "Спартак"