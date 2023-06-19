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Смородская: авантюрно включать "Локомотив" в число прямых конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Бывший президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская не считает, что "железнодорожникам" пока не по силам бороться за чемпионский титул.
Фото: ФК "Локомотив"
"Авантюрно включать железнодорожников в число прямых конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство, хотя концовка этого сезона у них получилось впечатляющая", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" финишировал на восьмом месте по итогам сезона 2022/2023. После возобновления чемпионата России после зимней паузы "железнодорожники" потерпели всего одно поражение, дважды сыграли вничью и выиграли десять матчей в 13 турах российской Премьер-лиги. "Зенит" досрочно завоевал свой пятый чемпионский титул. В итоговой таблице "сине-бело-голубые" опережают своего ближайшего преследователя столичный ЦСКА на 12 очков.


Смородская Локомотив Зенит
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