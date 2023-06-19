Приоритетной задачей столичного "Спартака" на ближайшее трансферное окно является поиск замены для травмированного левого защитника Томаша Тавареша, сообщают СМИ. Ранее стало известно, что 22-летний футболист красно-белых получил разрыв крестообразной связки во время тренировки молодежной сборной Португалии.
По данным источника, для замены Тавареша руководство "Спартака" хочет подписать на эту позицию легионера. Сообщается, что красно-белые не заинтересованы в переходе 27-летнего левого защитника "Сочи" Артема Макарчука, об интересе к которому ранее появлялась информация.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: поиск замены Таварешу - приоритетная трансферная задача для "Спартака"
По информации источника, основной целью на летнее трансферное окно для московского "Спартака" будет найти футболиста, способного заменить получившего травму левого защитника Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"