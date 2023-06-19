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Сергей Пиняев взял игровой номер Ивана Игнатьева в "Локомотиве"

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Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев принял решение сменить игровой номер в московской команде.
Фото: ФК "Локомотив"
18-летний Пиняев перешел в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе текущего года, взяв 19-й игровой номер. Однако после перехода Ивана Игнатьева в "Сочи", о котором в ближайшее время объявят официально, уроженец Саратова забрал освободившуюся и более узнаваемую "девятку".

В 27 играх за "Крылья" и "Локомотив" Пиняев записал на свой счет 6 голов и сделал 3 результативных паса. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Сочи Игнатьев Ив. Пиняев
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