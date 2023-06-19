- Когда стало официально известно, что Дзюба переходит в "Локомотив", я обрадовался. Знал, что к нам едет сильный игрок. Его стиль игры не предполагает, что он должен много бегать. Так что вопросов по его возрасту не возникало. С нашей спецификой чемпионата он сможет играть сколько захочет. Артем на поле дает качество, - приводит мнение Магкеева Sport24.
"Локомотив" расположился на 8-й позиции по итогам минувшего розыгрыша РПЛ. Примечательно, что перед 18 туром столичный коллектив находился в зоне стыков, занимая 14-ю строчку. Но в весенней части сезона дружина Михаила Галактионова показала стабильную игру и улучшила свои результаты. По итогам весеннего отрезка российского первенства железнодорожники заняли 1-е место.
Такому прогрессу сильно помог зимний трансфер российского центрфорварда Артема Дзюбы. Экс-игрок "Зенита" сумел наколотить 8 голов в 11 играх РПЛ. Также в активе воспитанника "Спартака" 5 голевых пасов. В августе Артему исполнится 35 лет. Недавно он пролонгировал соглашение с москвичами. Примечательно, что Дзюба - лучший голеадор в истории чемпионатов России.
Защитник "Локомотива" Магкеев: с нашей спецификой чемпионата Дзюба сможет играть сколько захочет
Российский игрок "Локомотива" Станислав Магкеев поделился соображениями по поводу выступления Артема Дзюбы.
Фото: "СЭ"