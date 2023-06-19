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Глушаков: завершение карьеры? Еще готов попылить!

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Российский футболист Денис Глушаков заявил, что намерен продолжать играть в футбол на профессиональном уровне.
Фото: "СЭ"
- Конечно, нет! Еще поиграю! Есть и желание, и силы. Те игры, которые я пропускал в "Нижнем Новгороде", были не из-за каких-то мышечных травм или потому что не был готов. Случались какие-то ушибы на ровном месте. Но без этого никуда. Так что по физическим данным я еще готов попылить, - приводит комментарий Глушакова "СЭ".

Сегодня было объявлено, что российский хавбек Денис Глушаков и "Пари НН" прекращают сотрудничество. Россиянин перебрался в Нижний Новгород только минувшей зимой. В составе нижегородцев он поучаствовал в 9 поединках. В них ему удалось отметиться 1 забитым голом. Также в завершившемся сезоне Глушаков играл за "Химки". В майке подмосковного коллектива сыграл 19 игр, оформив 1+1 по системе гол плюс пас.

Сегодня в СМИ появились сведения о том, что химчане снова готовы пригласить ветерана в свою команду. Также в услугах Глушакова заинтересована "Родина" из Москвы. Отметим, что Денис долгое время представлял цвета столичного "Спартака". В составе красно-белых игрок выигрывал чемпионство в 2017 году. На счету россиянина 57 поединков за свою национальную команду, в которых он забил 5 мячей.


Глушаков Спартак Нижний Новгород Химки
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