- Время покажет, как всё будет. На самом деле Дзюба просто обижен на Санкт-Петербург. Когда он здесь играл за "Зенит", то говорил всё по?другому. Я с ним много раз общался, он приходил на наши матчи СКА. Но теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт0Петербург, потому что он не играет больше за "Зенит". Тут всё понятно, - приводит мнение Ротенберга "Матч ТВ".
Ранее Артем Дзюба критически отозвался о хоккейной команде СКА из Санкт-Петербурга, заявив, что армейскому коллективу никогда не удастся завоевать 5 чемпионств подряд. Российский бомбардир долгое время играл в городе на Неве, представляя цвета "Зенита". В сине-бело-голубой майке Артем провел 249 встреч. В них он сумел забить 108 голов. Также в активе Дзюбы 70 результативных пасов. Он является 3-м ассистентом и 2-м голеадором в истории невского коллектива. В составе дружины Сергея Семака Дзюба 4 раза выигрывал чемпионат России.
Ранее форвард, играющий в составе "Локомотива", также раскритиковал футбольный клуб "Зенит". Дзюба не согласен с политикой руководства клуба по комплектованию состава. Артем считает, что из-за того, что в "Зените" слишком много бразильских футболистов, клуб теперь представляет Рио-де-Жанейро.
Роман Ротенберг: Дзюба обижен на Санкт-Петербург, потому что больше не играет за "Зенит"
Фото: "Чемпионат"