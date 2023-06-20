По сведениям источника, 25-летний буркиниец попал в сферу интересов действующего чемпиона Хорватии. Загребское "Динамо" в поисках усиления линии атаки положило глаз на Конате, однако трансфер легионера грозненцев на Балканы текущим летом маловероятен. Дело в том, что "Ахмат" находится под экономическими санкциями и не сумеет принять деньги за переход форварда.
У Конате, который играет в чеченском клубе с начала сезона-2020/21, еще год контракта с российским клубом. Его рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
Дмитрий Селюк, агент Конате, подтвердил интерес со стороны хорватской команды, а также рассказал о том, что его клиент находится на радарах многих бельгийских и французских клубов. Однако он отметил сложности с прямым трансфером за границу в связи с экономическими санкциями. В качестве выхода Селюк рассматривает вариант с переходом в Европу транзитом через другой российский клуб.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": загребское "Динамо" интересуется нападающим "Ахмата" Конате
Загребское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда грозненского "Ахмата" Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"