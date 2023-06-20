Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Молдавия
21:45
ПольшаНе начат
Эстония
21:45
БельгияНе начат
Болгария
21:45
СербияНе начат
Шотландия
21:45
ГрузияНе начат
Австрия
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
ПортугалияНе начат

"РБ Спорт": загребское "Динамо" интересуется нападающим "Ахмата" Конате

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Загребское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда грозненского "Ахмата" Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"
По сведениям источника, 25-летний буркиниец попал в сферу интересов действующего чемпиона Хорватии. Загребское "Динамо" в поисках усиления линии атаки положило глаз на Конате, однако трансфер легионера грозненцев на Балканы текущим летом маловероятен. Дело в том, что "Ахмат" находится под экономическими санкциями и не сумеет принять деньги за переход форварда.

У Конате, который играет в чеченском клубе с начала сезона-2020/21, еще год контракта с российским клубом. Его рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

Дмитрий Селюк, агент Конате, подтвердил интерес со стороны хорватской команды, а также рассказал о том, что его клиент находится на радарах многих бельгийских и французских клубов. Однако он отметил сложности с прямым трансфером за границу в связи с экономическими санкциями. В качестве выхода Селюк рассматривает вариант с переходом в Европу транзитом через другой российский клуб.

Источник: "РБ Спорт"


Ахмат Динамо Загреб Конате
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится