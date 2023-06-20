– Не вижу никаких глобальных изменений. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не понимаю, кто тот, а кто этот. Они наверху. Думаю, что многие футболисты их даже не знают в лицо. А команда была, есть и будет. Деньги приходят вовремя в "Спартак". Никаких задержек нет. Все нормально. Фамилии меняются, а команда существует, — цитирует Мостового "СЭ".
Ранее стало известно о перестановке на посту генерального директора московского "Спартака". Евгений Мележиков, который занимал данный пост в стане красно-белых с 2021 года, покинул команду по обоюдному согласию сторон. При этом новым гендиректором столичных стал Олег Малышев, пребывающий в составе совета директоров "Спартака".
Московский "Спартак" в сезоне 2022-2023 остался без завоеванных трофеев. Коллектив Гильермо Абаскаля расположился на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 30-ти туров. Красно-белые набрали 54 балла, отстав от ЦСКА, который занял 2-ю строчку, на 4 очка. При этом в Кубке России столичный клуб вылетел на полуфинальной стадии Пути регионов.
Мостовой – о смене гендиректора в "Спартаке": фамилии меняются, а команда существует
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал перестановку на посту генерального директора красно-белых.
Фото: "Чемпионат"