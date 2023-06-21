- Бодрят ли игроков прыжки Евсеева на стол в раздевалке после победных матчей? Это классно (улыбается). Знаете, когда тренер на одной волне. Валерий Георгиевич Карпин - точно такой же. Он на одной волне с футболистами. Это подкупает. Хочется биться за тренера. То же самое с Вадимом Валентиновичем. Человечность, настоящие эмоции. Вот я работал с Валерием Георгиевичем в "Ростове". У него тоже такое есть. И за Евсеева хочется биться и умирать на поле, - приводят слова Калинина "Известия".
27-летний левый защитник Игорь Калинин с сентября 2022 года выступал на правах аренды за воронежский "Факел", трансфер футболиста принадлежит "Ростову", с которым он и начнет межсезонный тренировочный сбор.
"Факел" по итогам сезона Российской премьер-лиги набрал 30 очков и занял 14 место, после чего подтвердил свое право играть в РПЛ в стыковых матчах с красноярским "Енисеем" (1:0, 2:0). За 6 туров до финиша чемпионата пост главного тренера воронежцев занял Вадим Евсеев, у которого есть традиция запрыгивать на стол в раздевалке после победных матчей - этот момент неоднократно попадал на видеоролики соцсетей различных клубов, которыми руководил специалист.
Калинин: Евсеев - на одной волне с футболистами, человечность, настоящие эмоции. Карпин - точно такой же
Защитник "Факела" Игорь Калинин, трансфер которого принадлежит "Ростову", высказал мнение о главном тренере воронежцев в конце сезона Вадиме Евсееве.
Фото: ФК "Факел"