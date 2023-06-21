Два вратаря перейдут в воронежский "Факел" на правах свободных агентов, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
По данным источника, одним из них станет 28-летний Виталий Гудиев, у которого истекает срок контракта с вылетевшими по итогам сезона в Первую лигу подмосковными "Химками", с ним будет заключено соглашение на два года, вторым - 36-летний Александр Беленов из "Рубина" (контракт на один год). Сообщается, что Беленов, у которого еще год будет действовать соглашение с вернувшимися в РПЛ казанцами, договаривается с ними о расторжении контракта.
В прошедшем сезоне основным голкипером "Факела" был 22-летний Илья Свинов, выступавший за воронежцев на правах аренды от московского "Спартака" - 27 матчей во всех турнирах, 36 пропущенных голов и 9 "сухих" матчей. Также ворота "Факела" защищал 29-летний Алексей Городовой - 11 матчей во всех турнирах, 23 пропущенных мяча.
Журналист Карпов: "Факел" подпишет свободными агентами двух вратарей
По информации источника, состав воронежского "Факела" пополнят голкиперы Виталий Гудиев из "Химок" и Александр Беленов из "Рубина".
Фото: РПЛ