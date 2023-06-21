- Игорь - уже много лет капитан ЦСКА. А капитанами, тем более надолго, просто так не становятся - ведь это требует сумасшедших личностных качеств, которые он способен проявить в любой ситуации. Думаю, одним из важнейших качеств Акинфеева остается умение быть самим собой - таким великолепным, стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к людям и окружающей его обстановке. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером, если он, конечно, этого пожелает, - передает слова Федотова "СЭ".
37-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является воспитанником красно-синих и всю свою карьеру выступает за один клуб, занимая первое место в рейтинге самых верных футболистов мира. Продолжительность выступлений Акинфеева за взрослую команду ЦСКА составляет 20 лет и 3 месяца. В прошедшем сезоне "армейцы" выиграли серебряные медали Российской премьер-лиги, набрав 58 очков в 30 матчах, а также стали обладателями Кубка России - в Суперфинале турнира ЦСКА победил "Краснодар" (1:1, пен. 6:5), при этом капитан команды Игорь Акинфеев отразил два пенальти в решающей судьбу трофея послематчевой серии.
Федотов: Акинфеев умеет быть самим собой. Это поможет ему стать хорошим тренером, если пожелает
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о тренерских перспективах голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.
Фото: РФС