- Слухи о том, что Мележикова хотят убрать, ходили давно. Но я думаю, что это большая ошибка "Спартака". Там привыкли менять руководителей как перчатки. Почему-то считают, что найдут лучше… А Мележиков - это наиболее эффективный среди руководителей вообще всех клубов РПЛ. Во-первых, он великолепно знает всю футбольную структуру, он грамотный управленец, его очень уважают подчиненные и коллеги. Недавно я был у него на юбилее, слышал, как о нём все там очень хорошо отзывались. И я не вижу видимых причин, почему его сейчас нужно менять, - передает слова Наумова "РБ Спорт".
20 июня официальный сайт московского "Спартака" объявил о перестановках в аппарате управления клубом, решение о которых было принято советом директоров красно-белых. Как стало известно, клуб покинул генеральный директор Евгений Мележиков, который работал на этой должности с 2021 года, а в системе "Спартака" - с 2015 года. Новым генеральным директором красно-белых стал член совета директоров Олег Малышев.
В прошедшем сезоне "Спартак" финишировал в турнирной таблице Российской премьер-лиги на третьем месте, набрав 54 очка в 30 сыгранных матчах. Отставание красно-белых от ставшего чемпионом "Зенита" составило 16 очков.
Наумов: "Спартак" привык менять руководителей как перчатки. Был у Мележикова на юбилее - о нём очень хорошо отзывались
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказал мнение об увольнении генерального директора "Спартака" Евгения Мележикова.
Фото: ФК "Локомотив"