- При Ивиче у "Краснодара" поменялась картина игры, мы стали действовать разнообразнее. С этим специалистом мы дошли до финала кубка и провели неплохую серию в чемпионате. Еще есть к чему стремиться с Ивичем и в следующем сезоне. Есть развитие команды, и это всегда хорошо, - приводит мнение Агкацева Sport24.
Сербский тренер Владимир Ивич был утвержден наставником "Краснодара" в январе этого года. У руля кубанского коллектива серб поучаствовал в 21 поединке во всех соревнованиях, в которых сумел одержать 12 побед. Также в активе Владимира 5 ничьих и 4 поражения. Коллектив забил 58 голов, пропустив при этом 36 мячей. По итогам минувшего розыгрыша "Краснодар" заработал 48 очков. Набранное количество турнирных баллов позволило "быкам" финишировать на 6-й строчке. Также южане сумели дойти в суперфинал Кубка России. К сожалению для "Краснодара" и его болельщиков, трофей взял ЦСКА, одержав победу в серии 11-метровых. Примечательно, что именно Ивич начал больше доверять голкиперу Станиславу Агкацеву, посадив на скамейку капитана и лидера команды Матвея Сафонова.
Голкипер "Краснодара" Агкацев: при Ивиче поменялась картина игры, мы стали действовать разнообразнее
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев поделился своими соображениями по поводу наставника коллектива Владимира Ивича.
Фото: "Чемпионат"