- Только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд об этом не расскажет. Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях — я из консалтинга. Работал в международной компании, а потом в российской. Я с детства был страстным болельщиком "Спартака". Мне удалось поработать на стажировке в Лондоне в ряде английских команд, - приводит комментарий Малышева "Чемпионат".
"Спартак" по итогам 30 туров национального первенства заработал 54 очка. Набранное количество турнирных баллов позволило дружине Гильермо Абаскаля финишировать на 3-й позиции. Коллектив на 16 баллов отстал от "Зенита", занявшего первую строчку. При этом коллектив неудачно выступил в Кубке России, проиграв "Акрону" из Первой лиги (1:2). Высшее руководство клуба приняло решение произвести изменения на посту гендиректора клуба. Вместо Евгения Мележикова вакантную должность занял Олег Малышев. Последний уже работал в структуре столичного клуба, являясь членом Советов директоров. Также ранее Олег трудился в различных консалтинговых компаниях. Отметим, что при Мележикове "Спартак" становился обладателем Кубка России. Также москвичи выходили 1/8 финала ЛЕ, оказавшись в своей группе сильнее "Лестера" и "Наполи".
Гендиректор "Спартака" Малышев – о новой должности: никогда не работал в футбольных клубах
Новый генеральный директор "Спартака" Олег Малышев поделился своими эмоциями по поводу назначения на новый пост.
Фото: ФК "Спартак"