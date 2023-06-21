- В этом году бюджет "Спартака" будет больше, чем в прошлом, - приводит слова Малышева Sport24.
"Спартак" сумел завоевать бронзовые медали российского первенства. Выше красно-белого коллектива финишировали ЦСКА и "Зенит". Отметим, невский клуб является гегемоном турнира. Дружина Сергея Семака выигрывает первенство 5-й раз подряд. У петербуржцев самый дорогой состав в лиге. Суммарная стоимость футболистов составляет 170 млн евро (данные Transfermarkt). Примечательно, состав "Спартака" стоит 88,80 млн. Самым дорогим игроком коллектива Гильермо Абаскаля является голландец Квинси Промес. Его стоимость насчитывает 11 млн евро. У "Зенита" самый дорогой игрок - Малком (30 млн евро).
Малышев: в этом году бюджет "Спартака" будет больше, чем в прошлом
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев поделился информацией об увеличении бюджета.
Фото: ФК "Зенит"