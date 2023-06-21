- В рамках подготовки к сезону планируем провести три товарищеских матча: 5 июля - с "Торпедо" в Тарасовке, 8 июля - с "Акроном" в Тарасовке, 18 июля - с "Нефтчи" на нашем стадионе, - приводит комментарий Зеленова ТАСС.
Примечательно, что в минувшем сезоне "Спартак", ставший бронзовым призером чемпионата России, уже играл с "Торпедо" и "Акроном". Со своими соседями дружина Гильермо Абаскаля встречалась в рамках РПЛ. "Спартак" одержал две победы в матче с черно-белыми. В игре первого круга три очка красно-белым принес голландец Квинси Промес (1:0), а в ответном поединке точными ударами отметились Кейта Бальде и Роман Зобнин (2:1). С тольяттинцами "Спартак" играл в Кубке России. Дружина Гильермо Абаскаля сенсационно уступила своему сопернику (1:2) и прекратила борьбу за трофей. Отметим, что "Нефтчи", помимо "Спартака", также встретится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
"Спартак" сыграет с "Торпедо", "Акроном" и азербайджанским "Нефтчи" в межсезонье
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о соперниках команды в летнее межсезонье.
Фото: "Чемпионат"