Как сообщает источник, полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян начнет летние сборы в составе российской команды. 29 июня он прибудет на базу "быков". Это связано с тем, что южане до сих пор не получили ни одного официального предложения по трансферу армянского игрока.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23-летний полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян находится в сфере интересов ряда европейских клубов. Более того, сообщалось о возможном переходе армянина в стан "Аякса" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 9 миллионов евро. В минувшем сезоне атакующий хавбек сборной Армении принял участие в 40 матчах и записал на свой счет 28 баллов за результативность (14 голов и 14 ассистов).
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" не получал официальных предложений по Сперцяну
Футболист сборной Армении Эдуард Сперцян начнет подготовку к новому сезону в составе клуба РПЛ "Краснодара", так как предложений по его трансферу в команду не поступало.
Фото: "Матч ТВ"