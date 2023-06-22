- Мы подписали контракт с Иржи Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года. Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком, - приводит комментарий Андреева "СЭ".
Сегодня стало известно, что чех Марцел Личка, руководивший "Оренбургом" в минувшем сезоне, покинул клуб и перебрался в Москву, где теперь будет тренировать "Динамо". Новым наставником южноуральцев станет соотечественник Лички 45-летний Иржи Ярошик, выступавший в качестве игрока за столичный ЦСКА. Ранее Ярошик руководил чешским клубом "Теплице". У руля коллектива Иржи провел 54 поединка, в которых одержал 15 побед. Также в активе чеха 9 ничьих и 30 поражений. В марте этого года чех покинул свой пост. "Оренбург" по итогам завершившегося сезона занял 7-е место.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: контракт с Ярошиком подписан. Договор будет действовать минимум два года
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев объявил о том, что новым наставником команды станет чешский специалист Иржи Ярошик.
Фото: "Чемпионат"