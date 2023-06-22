– Личка – один из немногих иностранцев, который хорошо себя проявил в нашем чемпионате. Видно, что игроки у него прогрессируют. Он выучил русский язык, хорошо говорит с футболистами – это очень важный фактор. Надеюсь, в "Динамо" он будет работать так же хорошо, как в "Оренбурге", – цитирует Семина "Чемпионат".
По итогам минувшего сезона "Оренбург" занял более высокое место в РПЛ, чем "Динамо". Южноуральская команда финишировала на седьмой строчке, в то время как бело-голубые закончили чемпионат России только девятыми.
"Динамо" начнет новый сезон под руководством чешского тренера Марцела Лички, о чем сегодня официально объявила пресс-служба бело-голубых. 45-летний чех подписал трудовой договор с москвичами на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении целей, указанных в контракте.
В завершившемся сезоне Марцел Личка успешно руководил "Оренбургом". В первый сезон после возвращения южноуральцы сумели занять 7-ю позицию по итогам 30 туров национального первенства. Всего у руля оренбуржцев чех провел 117 встреч. За этот отрезок Марцел смог одержать 67 побед, проиграв при этом 31 раз. Также в активе Лички 19 ничьих. Примечательно, что до "Оренбурга" чех трудился тренером "Динамо" из Бреста. С командой он сумел выиграть чемпионат Беларуси.
Юрий Семин: Личка – один из немногих иностранцев, который хорошо себя проявил в нашем чемпионате
Экс-наставник "Локомотива" и сборной России Юрий Семин оценил назначение бывшего рулевого "Оренбурга" Марцела Лички на тренерский мостик "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"